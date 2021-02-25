В Україні почалася вакцинація від COVID, а на Донбасі затримали російського військового: новини за 24 лютого

В Україні почалася вакцинація населення від коронавирусу, "трубу Медведчука" повернули під контроль держави, на Донбасі з боєм затримали російського військового. Детальніше про те, що сталося в середу, 24 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

"Трубу Медведчука" повернули під контроль держави. Все майно арештовано

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука". Її передадуть АРМА.

Згідно з рішенням суду, все майно (в тому числі будівлі, споруди та інші об'єкти, які знаходяться в Україні) буде передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Постачальники газу встановили ціни на березень. Скільки будемо платити

Майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в березні 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

На Донбасі з боєм затримали російського військового

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі затримали військовослужбовця Збройних сил Росії. В ході затримання постраждав український військовий. Інцидент стався поблизу населеного пункту Чермалик.

Окупант, намагаючись уникнути затримання, поранив українського військового холодною зброєю. Військовослужбовець Об'єднаних сил, отримавши легке поранення, застосував штатну зброю та затримав російського солдата.

"Націоналізація" у Криму: Україна оголосила підозри Аксьонову та Константинову

Україна оголосила нові підозри окупаційному керівництву Криму - Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову. Їм інкримінують причетність до масштабної "націоналізації" українського майна на півострові.

Повідомляється, що "голові Ради міністрів" Сергію Аксьонову і "голові Державної ради" Володимиру Константинову оголосили підозри за статтею "порушення законів і звичаїв війни". Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Якщо б президентські вибори відбулися наприкінці лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 23,1%. На початку місяця його підтримували 21,2% українців. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 14,4% (на початку місяця - 16,4%) за Юрія Бойка - 11,3% (на початку місяця - 17,1%), за Юлію Тимошенко - 10,9% (на початку місяця 12,3%).

Харківська міськрада перейменувала проспект Григоренка на Жукова. Вже третій раз

Харківська міська рада знову перейменувала проспект Петра Григоренка на Маршала Жукова. Даний проспект перейменовують вже в третій раз.

Перейменування проспекту Григоренка на Жукова оскаржувалося у Харкові двічі. При цьому 15 лютого Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міської ради і повернув проспект Григоренка.

У Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот": відео бійки

У середу, 24 лютого, на сесії Харківської міськради депутати "Опозиційної платформи - За життя" Андрія Лесика винесли з трибуни. Його перервали після того, як він назвав Майдан державним переворотом. Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі "Суспільне Харків".

Андрій Лесик вийшов до трибуни і почав говорити російською мовою. Йому зробили зауваження, і попросили перейти на державну мову, але він відмовився. Крім того, депутат почав говорити про переслідування його соратників з боку СБУ. Потім він назвав події Майдану державним переворотом, і депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну разом з представниками організації "фрайкор".

Нафта продовжує дорожчати: ціна вище 67 доларів вперше з січня 2020

Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила 67 доларів за барель. Нафта торгується на найвищих позначках з січня 2020 року.

Нагадаємо, аналітики Morgan Stanley очікують, що в третьому кварталі ціни на нафту марки Brent зростуть до 70 доларів за барель через "ознаки значного поліпшення ситуації на ринку", включаючи перспективи зростання попиту.

В Україну прийде різке потепління: де будуть весняні +15

Погода в Україні принесе сильне потепління. Місцями температура підвищиться до +15 градусів, буде сонячно і малоооблачно. Така синоптична ситуація очікується в четвер і п'ятницю, а в суботу прийде атмосферний фронт з похолоданням і дощами.