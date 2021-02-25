В Украине началась вакцинация от COVID, а на Донбассе задержали российского военного: новости за 24 февраля

В Украине началась вакцинация населения от коронавируса, "трубу Медведчука" вернули под контроль государства, на Донбассе с боем задержали российского военного. Подробнее о том, что произошло в среду, 24 февраля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

"Трубу Медведчука" вернули под контроль государства. Все имущество арестовано

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - так называемую "трубу Медведчука". Ее передадут АРМА.

Согласно решению суда, все имущество (в том числе здания, сооружения и другие объекты, которые находятся в Украине) будет передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Поставщики газа установили цены на март. Сколько будем платить

Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

На Донбассе с боем задержали российского военного

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержали военнослужащего Вооруженных сил России. В ходе задержания пострадал украинский военный. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Чермалык.

Оккупант, пытаясь избежать задержания, ранил украинского военного холодным оружием. Военнослужащий Объединенных сил, получив легкое ранение, применил штатное оружие и задержал российского солдата.

"Национализация" в Крыму: Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову

Украина объявила новые подозрения оккупационному руководству Крыма - Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Им инкриминируют причастность к масштабной "национализации" украинского имущества на полуострове.

Сообщается, что "главе Совета министров" Сергею Аксенову и "главе Государственного совета" Владимиру Константинову объявили подозрения по статье "нарушение законов и обычаев войны". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Если бы президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 23,1%. В начале месяца его поддерживали 21,2% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% (в начале месяца - 16,4%) за Юрия Бойко - 11,3% (в начале месяца - 17,1%), за Юлию Тимошенко - 10,9% (в начале месяца 12,3%).

Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко на Жукова. Уже в третий раз

Харьковский городской совет вновь переименовал проспект Петра Григоренко на Маршала Жукова. Данный проспект переименовывают уже в третий раз.

Переименование проспекта Григоренко на Жукова оспаривалось в Харькове дважды. При этом 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского городского совета и вернул проспект Григоренко.

В Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот": видео драки

В среду, 24 февраля, на сессии Харьковского горсовета депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика вынесли с трибуны. Его прервали после того, как он назвал Майдан государственным переворотом. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Харків"

Андрей Лесик вышел к трибуне и начал говорить на русском языке. Ему сделали замечание, и попросили перейти на государственный язык, но он отказался. Кроме того, депутат начал говорить о преследовании его соратников со стороны СБУ. Потом он назвал события Майдана государственным переворотом, и депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну вместе с представителями организации "фрайкор".

Нефть продолжает дорожать: цена выше 67 долларов впервые с января 2020

Цена на нефть североморской марки Brent превысила 67 долларов за баррель. Нефть торгуется на самых высоких отметках с января 2020 года.

Напомним, аналитики Morgan Stanley ожидают, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent вырастут до 70 долларов за баррель из-за "признаков значительного улучшения ситуации на рынке", включая перспективы роста спроса.

В Украину придет резкое потепление: где будут весенние +15

Погода в Украине принесет сильное потепление. Местами температура повысится до +15 градусов, будет солнечно и малоооблачно. Такая синоптическая ситуация ожидается в четверг и пятницу, а в субботу нагрянет атмосферный фронт с похолоданием и дождями.