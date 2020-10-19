Зрив перемир'я в Нагірному Карабасі і програш Ломаченко: новини за вихідні

Баку і Єреван звинуватили один одного в обстріліах, препарат для лікування COVID-19 везуть в Україну, український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 17-18 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовилися про нове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі. Перемир'я набуло чинності опівночі неділі за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Однак вже наступного дня сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинуватили один одного в обстрілах.

Препарат для лікування COVID-19 вже закупили і везуть в Україну, - Ляшко

Україна вже закупила препарат "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу. Зараз його транспортують до країни. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, за використання "Ремдесивіра" зменшується тривалість перебування хворого на коронавірус на стаціонарному лікуванні. Окрім того, зменшується також кількість летальних випадків.

В Україні понад 75% смертей від коронавірусу - люди старше 60 років, - МОЗ

В Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років. Їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду. Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що смертність від коронавірусу в Україні складає 2%, або ж навіть менше. До летальних випадків заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від COVID-19.

У Мінську силовики застосували спецзасоби (відео)

В Мінську продовжуються акції протесту проти Лукашенка. У центр міста з ранку 18 жовтня стягнули спецтехніку та силовиків. На тлі протестів у Мінську знову спостерігалися проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори заявили, що виконують наказ влади.

Для розгону протестувальників силовики застосовували спецзасоби. Поблизу універмагу "Білорусь" вони кидали у натовп протестувальника вибухаючі предмети, схожі на світлошумові гранати.

Ломаченко програв Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За результатами поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Теофімо Лопесу.

За підсумками 12 раундів рахунок на користь американського боксера: 116-112, 119-109 і 117-111. Таким чином, Ломаченко втратив всі свої титули - WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес, який до бою володів поясом IBF, став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Землю накриє надпотужна магнітна буря: штормити буде 10 днів поспіль

Потужний геомагнітний шторм очікується вже найближчими днями. Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, магнітосфера буде збудженою вже 20 жовтня, а 21-го числа почнеться магнітна буря. Геомагнітний шторм продовжиться 22, 23, 24 жовтня. А в неділю 25-го буде найпотужніший удар. Після чого ще кілька днів магнітосфера буде неспокійною.

Як підготуватися і захиститися від магнітної бурі - читайте в матеріалі Styler.