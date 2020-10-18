В центр Мінська стягують військову техніку, очікується новий мітинг

У неділю, 18 жовтня, до столиці Білорусі Мінська стягують військову техніку для розгону протестувальників. У місті сьогодні заплановані акції протесту, які тривають вже 71 день.

Про це повідомляє Tut.by.

Як зазначається, з ранку на проспекті Незалежності у центрі столиці з'явилася військова техніка.

Крім цього, Жовтнева площа перекрита металевими огорожами, уздовж яких чергують силовики. У багатьох на шоломах наклейки з офіційним прапором.

Також очевидці побачили колону автозаків і військових машин. Вони недалеко від Партизанського проспекту.

Фото: очевидці побачили колону автозаків і військових машин (tut.by)

Мінський метрополітен повідомив, що о 13.15 для забезпечення безпеки пасажирів на вхід і вихід закриті станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купалівська", "Немига", "Першотравнева" та "Пролетарська". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в містах Білорусі вчора зафіксували 13 акцій протесту. Силовики затримали на демонстраціях 58 осіб.

Крім цього, в МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю проти мітингувальників. До цього у відомстві заявляли про нібито радикалізацію протестів і погрожували застосуванням бойової зброї.