Смертельна пожежа в Харкові і звільнення заступника міністра за п'яне водіння: новини за 21 січня

У Харкові пожежа в приватному будинку для літніх людей забрала життя 15 осіб, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого звільнили через скандал з поліцією, Європейський парламент прийняв резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про те, що сталося в четвер, 21 січня - в матеріалі РБК-Україна

В Харкові горів будинок для осіб похилого віку, 15 людей загинули

У Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. Загинуло 15 осіб, більше 10 постраждалих госпіталізовані. За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з електроприладами.

Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання трьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки.

Після пожежі стало відомо, що будинок, де сталас трагедія, взагалі не існує за документами. Зокрема, його немає на міських планах Харкова.

Заступника Уруського звільнили після скандалу з поліцією

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немилостивого через скандал з поліцією.

Повідомляється, що вночі у Києві на вулиці Жилянській правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху і був напідпитку. Водій заявив патрульним, що він - заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України. Потім він сказав, що йде з місця, а на прохання зупинитись почав погрожувати своєю посадою.

ЄС анонсував всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію

Президенти Ради Європи та Єврокомісії - Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн - анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС. Перегляд угоди розпочнеться вже у 2021 році. Про це повідомляє Офіс президента України.

Про плани щодо перегляду Угоди про асоціацію лідери ЄС сповістили українського президента Володимира Зеленського в листі за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року.

На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї. Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

Загалом в четвер, 21 січня, на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Кінець локдауну: як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

В Україні з 25 січня знову почнуть діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину. Вже з понеділка учні українських шкіл зможуть повернутися за парти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Як нагадали в міністерстві, з понеділка свої двері знову відкриють заклади загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Університети та ПТУ можна буде відвідувати тільки групами з не більше 20 осіб.

Київводоканал заявив про обшуки в головному офісі

Компанія "Київводоканал" заявила, що в її головний офіс прийшли з обшуками. Слідчі дії проводили співробітники столичного управління Служби безпеки України.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці розслідують хабарництво.

Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих

21 січня у центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Місцева влада назвала інцидент можливою ознакою відродження "Ісламської держави".

ЄП ухвалив резолюцію щодо Навального. Закликає до санкцій і зупинки "Північного потоку-2"

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. У ній містяться заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

У резолюції йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями. А російський капітал сумнівного походження не має вітатися в ЄС.

Україну чекає аномальна весна: синоптик ошелешив прогнозом

Весна 2021 в Україні буде аномальною і пізньою. Річ у тому, що температури цього сезону будуть такі ж, як взимку. Такий невтішний прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Синоптик зазначив, що в березні в Україні можуть бути істотні опади - сніг, дощ. У другій половині місяця потеплішає, але травень буде незвично холодним. Горбань вважає, що справжня весна прийде в кінці квітня, проте пізніше також ймовірно похолодання з дощами. Також він повідомив, що цілком ймовірно, що в кінці травня буде дуже жарко, а потім знову похолодає.