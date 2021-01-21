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Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих

Новость на русском → Багдад, Четвер 21 січня 2021 11:59
Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих Фото: у Багдаді стався подвійний теракт (ind.news)
Автор: РБК-Україна

У центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення.

Про це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, передає rudaw.net.

За його словами, інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.

Як уточнив прес-секретар армії Іраку Єхія Расул, два терористи-смертники підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб-ель-Шарджі.

Нагадаємо, останні теракти в Багдаді з масовими жертвами сталися кілька років тому. Зокрема, в листопаді 2018 сталася серія вибухів, в результаті яких загинули 8 осіб.

У тому ж місяці в місті Тікріт вибухнула бомба в автомобілі, в результаті 5 людей загинули і 16 були поранені.

У травні 2019 року на півдні Іраку підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, що призвело до загибелі щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення.

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