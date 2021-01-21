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Бойовики двічі порушили "тишу". Сили ООС придушили ворожі літаки

Новость на русском → Донбас, Четвер 21 січня 2021 18:23
Бойовики двічі порушили "тишу". Сили ООС придушили ворожі літаки Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 21 січня, на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Красногорівка бойовики відкривали вогонь з автоматичної і станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На обстріл противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Мар'їнки і Красногорівки українські військові виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Обидва літальних апаратів були придушені українськими засобами РЕБ.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 січня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі.

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