Хмара з лави і попелу: в Італії знову прокинувся вулкан Етна
У вівторок ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.
Про це повідомляє агентство ANSA.
За даними агентства, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.
Etna en éruption :— François Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021
Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg
Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).
Mount Etna in Sicily, Italy went boom again last night pic.twitter.com/71C5bhNABC— David Beckham (@Fake_Beckham) February 16, 2021
Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.
#Etna pic.twitter.com/yIKYg8O62x— Antonio La Bruna (@AntonioLaBruna1) February 16, 2021
#Etna's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 January 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf— Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021
Підкреслимо, Етна - один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.
Нагадаємо, в середині січня один з кратерів Етни почав вивергати лаву.
Раніше повідомлялося, 13 грудня 2020 року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року на Сицилії також зафіксували виверження вулкана Етна. У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанні.