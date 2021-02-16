Біткойн перевищив рівень у 50 тисяч доларів

Вартість биткойна у вівторок, 16 лютого, вперше в історії перевищила рівень 50 тисяч доларів. З початку року найпопулярніша в світі криптовалюта подорожчала на 70%.

Біткойн протягом останніх днів намагався пробити рівень у 50 тисяч доларів. Сьогодні критовалюта зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Ф'ючерси на фондові індекси США досягли рекордних максимумів. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу зі спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі. Крім Tesla, біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.