Нові зони карантину і п'ять можливих питань всеукраїнського опитування: новини за 15 жовтня

В Україні оновили зони карантину, в Офісі президента України назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування, у Франції розслідують дії уряду по COVID-19. Детальніше про те, що сталося в четвер, 15 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна оновила зони карантину

У четвер, 15 жовтня, в Україні оновили зони карантину. В "червону зону" увійшли: Суми, Івано-Франківськ, Лисичанськ, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

До "помаранчевої зони" потрапили: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Херсон, Черкаси. До "жовтої зони" - Запоріжжя, Калуш, Бровари.

У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування

В Офісі президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому список не є остаточним, питання ще обговорюються.

Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Росія вийшла з консультаційної групи щодо катастрофи MH17

Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії малайзійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди та Малайзія. Причиною названо поведінка Нідерландів щодо росіян в цій справі.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

У заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. У російському МЗС це поведінка назвали "недружнім".

Президент Киргизстану пішов у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Він заявив про це у зверненні до народу. Жеенбеков назвав ситуацію в країні напруженою.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - заявив він.

У Франції обшукали дім голови МОЗ, розслідують дії уряду по COVID-19

У Франції правоохоронці провели обшук у будинку голови Міністерства охорони здоров'я країни Олів'є Верана. Влада розслідує дії уряду щодо пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Le Figaro.

Щодо міністра ведеться розслідування скарг на вжиті урядом заходи з боротьби з пандемією. У суд подали близько 90 скарг, зокрема, на брак масок та іншого обладнання.

Командувач ВСУ одружився: обраниця молодша на 24 роки

Генерал-полковник Руслан Хомчак одружився. Його дружиною стала 29-річна Ганна Коваленко, новий керівник Чернігівської ОДА.

Ганна Коваленко народилася під Києвом, у 1991 році. Зараз їй 29 років. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за фахом журналіст. За фахом працювала з 2008 по 2013 рік. Була активною учасницею Євромайдану і у 2014 році стала радником міністра оборони.

Балотувалася в народні депутати в Чернігівській області. У вересні була призначена заступником керівника Офісу Президента України, а також з квітня 2020 року - заступником Міністра розвитку громад і територій України. У 2019 році стала народним депутатом за списком партії "Слуга народу".

Оля Полякова влаштувала скандал зі Степановим у прямому ефірі

Оля Полякова влаштувала скандал в прямому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Вона звинуватила його в маніпуляціях, а також повідомила, що на неї не заводили жодної кримінальної справи з приводу її концерту в Харкові 3 жовтня. Зірка шоу-бізнесу заявила, що її виступ у місті було дозволено.

Також співачка нагадала, що концерт проходив на свіжому повітрі. Вона закликала Степанова визнати те, що спалах коронавірусу в Харкові стався не через її виступ.