НАБУ розслідує закупівлю вакцин від COVID-19, а літак МАУ в Ірані могли збити не випадково: новини за 10 лютого

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавирусу, канадське ЗМІ повідомляє, що катастрофа МАУ в Ірані могла бути навмисним актом, в Києві через негоду на два дня закриваються школи і дитсадки. Детальніше про те, що сталося в середу, 10 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Літак МАУ в Ірані могли збити не випадково

10 лютого канадське видання CBC News заявило, що у слідства є запис з голосом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який нібито обговорював можливість того, катастрофа МАУ була навмисним актом.

Іран вже спростував версію навмисного атаки на український літак МАУ.

Українська сторона направить Канаді запит про правову допомогу у справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") в Ірані. Київ хоче отримати скандальний запис з розмовою високопоставлених іранських чиновників.

Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака

Верховний суд України відхилив два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Але в суд надійшов ще третій позов.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne та ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Адвокатам було відмовлено у зміні запобіжного заходу на взяття на поруки.

Обвинувачення виступило проти зміни запобіжного заходу через ризики, що обвинувачений буде ховатися від суду і впливати на свідків, більшість з яких ще не допитані.

Екс-голові банку "Аркада" оголосили підозру. Розтратив 22 млн гривень вкладників

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому голові правління банку "Аркада". За даними слідства, він може бути причетний до розтрати 22 млн гривень вкладників.

СБУ повідомляє, що фігурант розробив схему виведення грошей вкладників фондів фінансування будівництва на рахунки двох пов'язаних з банком компаній. Слідство стверджує, що його дії завдали збитки вкладникам більш ніж на 22 млн гривень.

Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій

Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.

Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.

Робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні

У Києві 11 і 12 лютого через негоду закриваються школи і дитсадки. При цьому школярі будуть переведені на дистанційне навчання. Про це повідомляє КМДА.

Столична влада звернулася до керівників компаній і установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати, що деяким батькам доведеться працювати віддалено з дому в ці дні.