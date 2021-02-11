НАБУ расследует закупку вакцин от COVID-19, а самолет МАУ в Иране могли сбить не случайно: новости за 10 февраля

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса, канадское СМИ сообщает, что катастрофа МАУ в Иране могла быть преднамеренным актом, в Киеве из-за непогоды на два дня закрываются школы и детсады. Подробнее о том, что произошло в среду, 10 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Самолет МАУ в Иране могли сбить не случайно, - СМИ

10 фераля канадское издание CBC News заявило, что у следствия есть запись с голосом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который якобы обсуждал возможность того, катастрофа МАУ была преднамеренным актом.

Иран уже опроверг версию умышленной атаки на украинский самолет МАУ.

Украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.

Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака

Верховный суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Но в суд поступил еще третий иск.

Напомним, вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Адвокатам отказали в изменении меры пресечения на взятие на поруки.

Обвинение выступило против изменения меры пресечения из-за риска, что обвиняемый будет скрываться от суда и влиять на свидетелей, большинство из которых еще не допрошены.

Экс-главе банка "Аркада" объявили подозрение. Растратил 22 млн гривен вкладчиков

Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему главе правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.

СБУ сообщает, что фигурант разработал схему вывода денег вкладчиков из фондов финансирования строительства на счета двух связанных с банком компаний. Следствие утверждает, что его действия нанесли вкладчикам убытки более чем на 22 млн гривен.

Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций

Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход. Ограничения могут вводиться в пиковые часы.

Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня

В Киеве 11 и 12 февраля из-за непогоды закрываются школы и детсады. При этом школьники будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает КГГА.

Столичная власть обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть, что некоторым родителям придется работать удаленно из дома в эти дни.