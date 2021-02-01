Байден прямо заявив Путіну про агресію в Україні, а в РФ пройшли акції за Навального: новини за вихідні

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні, тарифи на розподіл газу знизили для 13 облгазів, в Росії пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 30-31 січня, - в матеріалі РБК-Україна

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Байден прямо заявив Путіну про агресію в Україні: у Кремлі "категорично не згодні"

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, у свою чергу, не згоден з таким формулюванням.

Про це в ефірі російського телеканалу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Тарифи на розподіл газу знизили для 13 облгазів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання 30 січня знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Тарифи знизили для зменшення соціальної напруги серед населення.

Джуліані вимагав від Зеленського публічно почати справу проти сина Байдена, - WP

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані вимагав від команди президента України Володимира Зеленського публічно почати розслідування проти сина нинішнього президента США Джозефа Байдена Данкана Хантера. Але в підсумку він і Дональд Трамп не домоглися бажаного. Про це повідомляє Washinghton Post.

Деякі помічники Зеленського впевнені, що спілкуватися з Джуліані спочатку було помилкою. І підкреслюють позитивним підсумком те, що Україна не була в підсумку залучена у внутрішні справи США. Інший розвиток подій міг призвести до зовсім іншого розкладу на виборах президента США в листопаді 2020 року.

Помер молодий воїн ЗСУ, поранений на Донбасі: без батька залишилося немовля (фото)

У лікарні помер 26-річний військовий ЗСУ Роман Дзюбенко, який був поранений снайпером бойовиків на Донбасі в зоні проведення ООС. Лікарі боролися за життя молодшого сержанта чотири дні, проте вранці 30 січня серце бійця зупинилося.

Командир відділення Дзюбенко Роман Васильович, родом з Луганської області, 26 січня потрапив під ворожий обстріл на фронті в районі міста Попасна і був важко поранений - військовий отримав наскрізне кульове поранення голови.

Збій інтернету і розгін протестів: ситуація в Москві на акціях за Навального

В Росії продожилися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального тривають. Акції в Москві супроводжувалися розгонами з боку силовиків і масовими затриманнями.

Повідомляється, що в місцях збору учасників протестів у Москві були проблеми з мобільним інтернетом. Зокрема, зник інтернет від найбільших операторів МТС і "Білайн". Крім того, збій мобільного інтернету спостерігався в Санкт-Петербурзі, Уфі, Орлі, Краснодарі, Єкатеринбурзі і так далі.

За підсумками акцій в Росії затримали 4818 чоловік. З них понад 2,6 тисяч в Москві і Санкт-Петербурзі.

Кейт Міддлтон зняла перше в історії "королівське селфі"

Кейт Міддлтон першою в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї зняла селфі. Герцогиня Кембриджська зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.

Відеозвернення герцогині Кембриджської опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Кейт Міддлтон закликала батьків піклуватися про дітей і себе у зв'язку з Тижнем психічного здоров'я.

Календар магнітних бур на лютий: коли чекати удару

Магнітні бурі накрили землю ще в кінці січня і триватимуть до 2 лютого. Також сонячна активність очікується ще два рази в наступному місяці. Особливо сильним буде вплив магнітної бурі на метеозалежних людей, що очікується 1 лютого.

Також бурі очікуються в період з 6 по 8 лютого, а також 20 числа. У ці дати сильної сонячної активності не очікується. Магнітні бурі будуть набагато більш м'якими у порівнянні з тими, які очікуються в перших числах місяця.

Снігопади, мокрий сніг та ожеледь: синоптики розповіли, що чекає на українців в лютому

Погода в Україні в останній місяць зими буде сніжною. Очікуються нові снігопади, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, і навіть дощем. Крім того, буде і мороз, і відлига.

Завтра, 1 лютого, в Україну знову приходить південний циклон. Тому в понеділок в центральних областях, на півночі, у Харківській, Одеській та Миколаївській областях - знову опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.