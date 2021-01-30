Тарифи на розподіл газу знизили для 13 облгазів

Тарифи знизили для зменшення соціальної напруги серед населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання 30 січня знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Засідання комісії транслювалося на Youtube.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Згідно з рішенням, максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб. м на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 гривень до 1,79 грн за 1 куб. м.

Як зазначили в НКРЕКП, рішення ухвалили "з метою недопущення соціальної напруги серед населення".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.