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Збій інтернету і розгін протестів: ситуація в Москві на акціях за Навального

Новость на русском → Москва, Неділя 31 січня 2021 12:36
Збій інтернету і розгін протестів: ситуація в Москві на акціях за Навального Фото: затримання на протестах в Москві (twitter.com/MBKhMedia)
Автор: РБК-Україна

Протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального тривають. Акції в Москві супроводжуються розгонами з боку силовиків і масовими затриманнями.

Про це пише видання "МБХ Медіа".

Повідомляється, що в місцях збору учасників протестів у Москві почалися проблеми з мобільним інтернетом. Зокрема, зник інтернет від найбільших операторів МТС і "Білайн". Крім того, збій мобільного інтернету спостерігається в Санкт-Петербурзі, Уфі, Орлі, Краснодарі, Єкатеринбурзі і так далі.

Згідно з останніми даними, на протестах по всій Росії затримали понад 1 000 осіб. З них понад 140 було затримано в Москві. Особливо жорсткі затримання проходять на площі трьох вокзалів.

Місцеві журналісти пишуть, що біля бізнес-центру "Каланчевсьский" в Москві невідомі в цивільному і без розпізнавальних знаків затримують людей, але протестувальники намагаються їх відбивати і вступають в жорсткі сутички.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протести в Росії на підтримку Навального проходять в десятках міст. Акції супроводжуються масовими затриманнями. Найбільше людей на даний момент, крім Москви, затримали у Владивостоці та Красноярську.

Цього тижня московський суд відхилив апеляцію на арешт Навального. Його можуть засудити до більш ніж 10 років в'язниці. На сьогодні в Росії розглядають дві справи, фігурантом яких є опозиціонер. Крім того, градус напруги підняло його розслідування про "палац Путіна" на чорноморському узбережжі.

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