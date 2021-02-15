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В Україні 2332 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили ще 2332 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За вчора госпіталізували 1 145 осіб; померли 62 людини та одужали 2 478 осіб.

За минулу добу зробили 13 740 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 11 073, методом ІФА - 2 667).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 273 475 осіб; одужало - 1 116 779 осіб; померли - 24 392.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Нагадаємо, Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca та Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, МОЗ затвердив рекомендації щодо COVID-вакцинації. Міністерство вирішило, хто і коли отримає щеплення від коронавірусу.

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