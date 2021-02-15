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В Украине 2332 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 2332 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За вчера госпитализировали 1145 человек; умерли 62 человека и выздоровели 2478 человек.

За минувшие сутки сделали 13740 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 11 073, методом ИФА - 2667).

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 273 475 человек; выздоровели - 1 116 779 человек; умерли - 24 392.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Напомним, Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

Добавим, Минздрав утвердил рекомендации по COVID-вакцинации. Министерство решило, кто и когда получит прививку от коронавируса.

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