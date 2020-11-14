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У глави МОЗ Степанова підтвердили коронавірус

Новость на русском → Київ, Субота 14 листопада 2020 21:09
У глави МОЗ Степанова підтвердили коронавірус Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили коронавірус. Очільник міністерства пішов на самоізоляцію після підтвердження діагнозу.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Позитивний тест на коронавірус міністр отримав сьогодні. Він виконуватиме свої обов'язки дистанційно, перебуваючи на домашньому лікуванні.

"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", - цитує Степанова прес-служба відомства.

Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19....

Posted by Максим Степанов on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, нещодавно коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Він перебуває на самоізоляції в клініці "Феофанія", звідки виконує свої повноваження.

Крім того, цього тижня коронавірус діагностували в Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій. Він також самоізолювався на час лікування.

Також РБК-Україна писало, про коронавірус у Дмитра Разумкова - голови Верховної ради.

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