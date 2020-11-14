У главы Минздрава Степанова подтвердили коронавирус

У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус. Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Положительный тест на коронавирус министр получил сегодня. Он будет выполнять свои обязанности дистанционно, находясь на домашнем лечении.

"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - цитирует Степанова пресс-служба ведомства.

Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19.... Posted by Максим Степанов on Saturday, November 14, 2020

Напомним, недавно коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Он находится на самоизоляции в клинике "Феофания", откуда выполняет свои полномочия.

Кроме того, на этой неделе коронавирус диагностировали у Алексея Резникова - вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он также самоизолировался на время лечения.

Также РБК-Украина писало, о коронавирусе у Дмитрия Разумкова - главы Верховной рады.