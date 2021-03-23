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Поліція оголосила підозру одному з організаторів заворушень під ОП

Автор: Анастасія Рокитна

У суботу під Офісом президента мирна акція протесту перетворилась на заворушення. Сьогодні Національна поліція України оголосила підозру одному з організаторів.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента України, що відбулася 20 березня", - йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили активісту Сергію Філімонову, це він підтвердив на своїй сторінці у Facebook. Дії підозрюваного кваліфікували як хуліганство.

Нагадаємо, у минулу суботу під Офісом президента в Україні проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, однак вона переросла у заворушення. Учасники акції пошкодили будівлю Офісу президента, зокрема, побили шибки та підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.

Також затриманому протестувальнику висунули звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив шибки на дверях Офісу президента.

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