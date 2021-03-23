Полиция объявила подозрение одному из организаторов беспорядков под ОП

В субботу под Офисом президента мирная акция протеста переросла в беспорядки . Сегодня Национальная полиция Украины объявила подозрение одному из организаторов.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у здания Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.

Подозрение объявили активисту Сергею Филимонову, это он подтвердил на своей странице в Facebook. Действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство.

Напомним, в минувшую субботу под Офисом президента в Украине проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.