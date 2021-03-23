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Полиция объявила подозрение одному из организаторов беспорядков под ОП

Автор: Анастасия Рокитна

В субботу под Офисом президента мирная акция протеста переросла в беспорядки. Сегодня Национальная полиция Украины объявила подозрение одному из организаторов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у здания Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.

Подозрение объявили активисту Сергею Филимонову, это он подтвердил на своей странице в Facebook. Действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство.

Напомним, в минувшую субботу под Офисом президента в Украине проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Также задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.

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Новости Украины беспорядкиОфис президента
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