Полиция объявила подозрение одному из организаторов беспорядков под ОП

В субботу под Офисом президента мирная акция протеста переросла в беспорядки. Сегодня Национальная полиция Украины объявила подозрение одному из организаторов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у здания Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.
Подозрение объявили активисту Сергею Филимонову, это он подтвердил на своей странице в Facebook. Действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство.
Напомним, в минувшую субботу под Офисом президента в Украине проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.
После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.
Также задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.