Єрмак про протести біля ОП: учасники акції були налаштовані на провокацію конфлікту
Фото: наслідки суботніх протестів біля Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Учасники акції біля Офісу президента України у суботу, 20 березня, спочатку були налаштовані на конфлікт. Та їх поведінка було неприпустимим, особливо під час війни.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з послами Євросоюзу і країн "Великої сімки".
На його думку, що в суботу біля будівлі ОП проходив не мирний протест.
"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, абсолютно неприпустимо для демократичної держави, яке знаходиться в стані війни і дуже дорогою ціною виборола своє право на свободу і незалежність", - зазначив він.
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