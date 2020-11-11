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В Ереване начались стычки протестующих с полицией

Новина українською → Ереван, Среда 11 ноября 2020 11:37
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Еревана (Армения) начались стычки оппозиционеров с полицией. Силовики задержали лидеров митинга.

Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики оцепили площадь Свободы. Количество протестующих также увеличивается.

Тем временем, участники акции выкрикивают "Никол, уходи!", а полицейские продолжают подвергать граждан приводу.

Среди задержанных представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Гегам Петросян, Айк Мамиджанян, Карине Ачемян, Гегам Петросян, представители партии "Отечество" Арсен Бабаян, Вардан Восканян.

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