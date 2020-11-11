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Ситуація у Вірменії: затримано лідера опозиції, люди вимагають відставки Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Середа 11 листопада 2020 11:27
Ситуація у Вірменії: затримано лідера опозиції, люди вимагають відставки Пашиняна Фото: Гагік Царукян (wikimedia by)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідера партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна затримала Служба нацбезпеки Вірменії. Затримані практично всі лідери мітингу в Єревані.

Про це прес-секретар Царукяна повідомила журналістам на брифінгу, повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Поліція затримує всіх, хто прийшов на площу Свободи в центрі Єревану. Саме прихильники опозиції проводять мітинг проти рішення прем'єр Вірменії Нікола Пашиняна підписати угоду щодо Карабаху. Протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна.

Силовики пояснюють затримання забороною масових зібрань в умовах діючого в державі режиму воєнного стану. У центр Єревану стягуються додаткові сили поліції.

Протести почалися після того, коли стало відомо про підписання Вірменії з Азербайджаном і Росією угоди про припинення бойових дій в Карабасі. Люди влаштували погром в будівлі уряду Вірменії в Єревані.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

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