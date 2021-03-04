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SpaceX погодилася запустити український супутник. У Раді назвали вартість послуги

Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.

Про це розповів голова парламентського комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха на сторінці у Facebook.

Переговори між комітетом економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року. Минулого тижня компанія Маска дала згоду на запуск супутника за 1 мільйон доларів.

"Умови контракту попередньо узгоджені й в України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з американською компанією. Ціна контракту - 1 млн доларів, що є надзвичайно приємною для України ціною та у восьмеро нижчою за ту, яка була запланована з самого початку", - заявив нардеп.

Крім того, помічник голови комітету економічного розвитку Євген Рокитський розповів РБК-Україна, що SpaceX підтвердила можливість запуску супутника Січ 2-1 у грудні 2021 року. Супутник виведе на орбіту ракетоносій Falcon 9.

Нагадаємо, у лютому віце-прем'єр Олег Уруський заявив, що Україна планує цього року вивести на орбіту власний супутник Січ 2-1.

Пізніше Уруський розповів, що Україна обрала американську компанію SpaceX для запуску супутника Січ 2-1 на орбіту. Він також розповів про технічні переговори з компанією.

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Новини України УкраїнаспутниккосмосSpaceX
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