NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція

Сьогодні о 22:55 за київським часом має відбутися посадка на Марс американського марсоходу Perseverance. Близько 22:37 марсохід має увійти в розріджену атмосферу Марсу, після чого він почне посадку.

Посадка марсоходу Perseverance триватиме 7 так званих "хвилин жаху". За цей час марсохід має увійти в атмосферу, загальмувати, випустити парашут, обрати місце посадки та сісти на марсіанську поверхню.

Під час посадки Perseverance буде робити знімки "червоної планети" та відправлятиме їх в центр керування NASA. Агентство потім опублікує ці знімки на офіційному сайті.

Сигнал про вдалу посадку, який відправить Perseverance, надійде до Лабораторії реактивного руху NASA лише через 11 хвилин та 22 секунди. Сигналу доведеться здолати близько 200 мільйонів кілометрів.