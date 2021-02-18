NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция

Сегодня в 22:55 по киевскому времени должна состояться посадка на Марс американского марсохода Perseverance. Около 22:37 марсоход должен войти в разреженную атмосферу Марса, после чего он начнет посадку.
Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.
Посадка марсохода Perseverance продлится 7 так называемых "минут ужаса". За это время марсоход должен войти в атмосферу, затормозить, выпустить парашют, выбрать место посадки и сесть на марсианскую поверхность.
Во время посадки Perseverance будет делать снимки "красной планеты" и отправлять их в центр управления NASA. Агентство затем опубликует эти снимки на официальном сайте.
Сигнал об удачной посадке, который отправит Perseverance, поступит в Лаборатории реактивного движения NASA только через 11 минут и 22 секунды. Сигналу придется преодолеть около 200 миллионов километров.
Напомним, марсоход Perseverance отправился к "красной планете" 30 июля 2020 года. Все что известно об этой миссии - в материале РБК-Украина.
Добавим, в NASA изменили мнение о реалистичности высадки людей на Луну в 2024 году. Руководство космического агентства заявило о нехватке финансов.
Также РБК-Украина писало, что в феврале на орбиту Марса вышли космические зонды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.