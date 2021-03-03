Давнє озеро та "тюлень". Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA надіслав нові зображення з Марсу. Марсохід продовжує свою місію на Червоній планеті після посадки в середині лютого.

NASA отримало знімок з камери, розташованої на щоглі марсоходу, яка допомагає Perseverance під час пересування.

На ще одному знімку зафіксовано вид на марсохід. На фото можна побачити спектрометр PIXL, який марсохід буде використовувати для визначення хімічних елементів на планеті.

Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту. Цей знімок було зроблено за допомогою камери у спектрометрі PIXL.

NASA також отримало від марсоходу першу 360-градусну панораму Червоної планети, яка була зроблена за допомогою двох камер Mastcam-Z. Однак суцільну картинку вже зробили на Землі, склавши 142 окремих зображення.

А на цій фотографії зафіксовано так званого "тюленя". Це скелястий виступ, який помітили на панорамному фото Марсу.

Марсохід також сфотографував край кратера Єзеро. Вчені вважають, що колись цей кратер був заповнений водою, оскільки має лійкоподібну дельту з відкладами, багатими на глину.

Також NASA опублікувало ще декілька фотографій з Марсу, які були зроблені "лівим" та "правим" оком Mastcam-Z. Це камери, які розташовані поруч одна з одною і спрямовані в одному напрямку.

І на завершення, зображення, яке назвали "Фотографією тижня" під час другого тижня місії марсохода Perseverance. На знімку можна побачити марсіанський ґрунт, який на вигляд схожий на земну пустелю.