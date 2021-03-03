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Давнє озеро та "тюлень". Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Новость на русском → Вашингтон, Середа 03 березня 2021 17:13
Давнє озеро та "тюлень". Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети Фото: Марс (mars.nasa.gov)
Автор: Дмитро Левицький

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA надіслав нові зображення з Марсу. Марсохід продовжує свою місію на Червоній планеті після посадки в середині лютого.

Нові фотографії з Марсу публікуються на сайті NASA.

NASA отримало знімок з камери, розташованої на щоглі марсоходу, яка допомагає Perseverance під час пересування.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

На ще одному знімку зафіксовано вид на марсохід. На фото можна побачити спектрометр PIXL, який марсохід буде використовувати для визначення хімічних елементів на планеті.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту. Цей знімок було зроблено за допомогою камери у спектрометрі PIXL.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

NASA також отримало від марсоходу першу 360-градусну панораму Червоної планети, яка була зроблена за допомогою двох камер Mastcam-Z. Однак суцільну картинку вже зробили на Землі, склавши 142 окремих зображення.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

А на цій фотографії зафіксовано так званого "тюленя". Це скелястий виступ, який помітили на панорамному фото Марсу.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Марсохід також сфотографував край кратера Єзеро. Вчені вважають, що колись цей кратер був заповнений водою, оскільки має лійкоподібну дельту з відкладами, багатими на глину.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Також NASA опублікувало ще декілька фотографій з Марсу, які були зроблені "лівим" та "правим" оком Mastcam-Z. Це камери, які розташовані поруч одна з одною і спрямовані в одному напрямку.

І на завершення, зображення, яке назвали "Фотографією тижня" під час другого тижня місії марсохода Perseverance. На знімку можна побачити марсіанський ґрунт, який на вигляд схожий на земну пустелю.

Давнє озеро та &quot;тюлень&quot;. Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети

Нагадаємо, марсохід Perseverance сів на Червону планету 18 лютого. Апарат вивчатиме геологію Марсу та історію його еволюції, а також шукатиме сліди можливого давнього життя.

Як писало РБК-Україна, пізніше NASA опублікувало перше відео з Марсу. На ньому зафіксовано посадку марсоходу на планету.

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