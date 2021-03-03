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Древнее озеро и "тюлень". Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 17:13
Древнее озеро и "тюлень". Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты Фото: Марс (mars.nasa.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA прислал новые фотографии с Марса. Марсоход продолжает свою миссию на Красной планете после посадки в середине февраля.

Новые фотографии с Марса публикуются на сайте NASA.

NASA получило снимок с камеры, расположенной на мачте марсохода, которая помогает Perseverance во время передвижения.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Еще на одном снимке зафиксирован вид на марсоход. На фото можно увидеть спектрометр PIXL, который марсоход будет использовать для определения химических элементов на планете.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Кроме селфи, марсоход Perseverance прислал на Землю фотографии горных пород и марсианского грунта. Этот снимок был сделан с помощью камеры в спектрометре PIXL.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

NASA также получило от марсохода первую 360-градусную панораму Красной планеты, которая была сделана с помощью двух камер Mastcam-Z. Однако цельную картинку уже сделали на Земле, составив 142 отдельных изображения.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

А на этой фотографии зафиксирован так называемый "тюлень". Это скалистый выступ, который увидели на панорамном фото Марса.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Марсоход также сфотографировал край кратера Езеро. Ученые считают, что когда-то этот кратер был заполнен водой, поскольку имеет воронкообразную дельту с отложениями, богатыми на глину.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Также NASA опубликовало еще несколько фотографий с Марса, которые были сделаны "левым" и "правым" глазом Mastcam-Z. Это камеры, которые расположены рядом друг с другом и направлены в одном направлении.

И в завершение, изображение, которое назвали "Фотографией недели" во время второй недели миссии марсохода Perseverance. На снимке можно увидеть марсианский грунт, который на вид похож на земную пустыню.

Древнее озеро и &quot;тюлень&quot;. Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

Напомним, марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни.

Как писало РБК-Украина, позже NASA опубликовало первое видео с Марса. На нем зафиксирована посадка марсохода на планету.

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