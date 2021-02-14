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Ціна біткойна вперше перевищила 49 тисяч доларів

Автор: РБК-Україна

Ціна кріптовалюти біткойн оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку у 49 тисяч доларів.

Про це свідчать дані біржі Binance.

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Тільки в січні біткойн виріс більш ніж на 20%. Для Bitcoin початок 2021-го ознаменувався черговим рекордом. З середини березня цифрова валюта виросла більш ніж на 800%.

Активне зростання вартості криптовалюти розпочався 8 лютого після того, як контрольована Ілоном Маском компанія Tesla анонсувала півтора мільярда інвестицій в біткойн.

На тлі цього ціна криптовалюти перевищила досягнутий 8 січня рівень в 41 950 доларів і два дні поспіль била історичні рекорди.

Нагадаємо, аналітики прогнозували продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Крім того, РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

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