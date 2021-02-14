Ціна біткойна вперше перевищила 49 тисяч доларів

Тільки в січні біткойн виріс більш ніж на 20%. Для Bitcoin початок 2021-го ознаменувався черговим рекордом. З середини березня цифрова валюта виросла більш ніж на 800%.

Активне зростання вартості криптовалюти розпочався 8 лютого після того, як контрольована Ілоном Маском компанія Tesla анонсувала півтора мільярда інвестицій в біткойн.

На тлі цього ціна криптовалюти перевищила досягнутий 8 січня рівень в 41 950 доларів і два дні поспіль била історичні рекорди.