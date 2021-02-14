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Цена биткоина впервые превысила 49 тыcяч долларов

Автор: РБК-Украина

Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 49 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

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Только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом. Со средины марта цифровая валюта выросла более чем на 800%.

Активный рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин.

На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.

Напомним, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Кроме того, РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткоина" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

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