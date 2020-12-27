Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна

Криптовалюта біткойн в неділю встановила новий ціновий рекорд, пробивши позначку в 28 тисяч доларів. Протягом дня його вартість сягнула понад 28,2 тисячі доларів, а після початку знижуватися до 26,5 тисяч доларів. Зараз біткойн торгується трохи нижче 27 тисяч доларів.

Про це повідомив Coindesk.

На грудень 2020 року довелося відразу кілька цінових піків біткойна. Позначку в 24 тисячі доларів криптовалюта подолала 20 грудня, а 16 грудня ціна біткойна вперше в історії склала понад 20 тисяч доларів.

Останній ціновий ривок в Morgan Stanley пов'язали з великими вливаннями Федеральної резервної системи і інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

"Ситуація на глобальних фінансових така, що сильне зростання ціни показують саме ті активи, за якими найскладніше визначити справедливу вартість", - говорить глава аналітичного департаменту Eavex Capital Дмитро Чурін.

Він наводить такий приклад: біткойн за рік подорожчав приблизно в три рази, а от акції компанії Tesla злетіли в сім разів. "І той і інший актив не мають достатніх аргументованих причин торгуватися за поточними рівнями, але фінансові ринки бувають ірраціональними", - зазначає Чурін.

Дещо інше пояснення дорожнечі біткойна приводить керуючий партнер юридичної компанії Juscutum Артем Афян. Він вважає, що справа в природному розширенні бази користувачів криптовалютами.

"По суті, цей тренд помітний на довгому графіку. Навіть з урахуванням коливань ціна біткойна поки продовжує зростати. Кількість користувачів збільшується ще і через посилення процедур банківських переказів", - говорить він. У того ж багатьох приваблює легкість транзакцій криптовалюти.

Що ж стосується сплеску ціни, який стався ще 20 грудня, то експерт вказує на вплив проекту Thether, в якому нещодавно було випущено велику кількість монет.

"Попередній стрибок курсу також супроводжувався такою активністю. Це означає, що в криптоекономіку зайшло велику кількість грошей. Однак і волатильність на даному етапі сильно зростає. Тому особисто я вірю в цінність біткойна в довгому періоді, але утримуюсь від спекулятивних сьогохвилинних поривів", - говорить Афян.

В Україні зараз продовжують створювати юридичне поле для блокчейн-бізнесу. У міністерстві цифрової інформації не можуть коментувати цінові стрибки біткойна, оскільки не впливають на цей процес. Однак, за словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександра Борнякова, Україна стала на крок ближче до легалізації криптовалют. Законопроект №3637 "Про віртуальні активи" нещодавно пройшов перше читання у Верховній раді.

"Ділова криптоіндустрія на державному рівні дозволить вивести операції з віртуальними активами на відкритий ринок, стимулювати підприємницьку діяльність в Україні і збільшити інвестиції провідних міжнародних компаній, які спеціалізуються на криптоактивах", - говорить Борняков.

Це, на його думку, не тільки посилить позиції української криптоіндустрії на міжнародному рівні, але і дозволить наповнити податковими надходженнями держбюджету. "У 2021 році ми очікуємо прийняття законопроекту і запуск ринку в цілому", - резюмував Борняков.

Нагадаємо, за минулу добу біткойн тричі оновлював історичний рекорд. При цьому зростання криптовалюти перевищив 11%.

Відзначимо, в Україні планують у 2021 році легалізувати роботу криптокомпаній. Для цього необхідно, щоб парламент прийняв відповідний закон.