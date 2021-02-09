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Історичний максимум: вартість біткойна досягла 45 тисяч доларів

Автор: Даша Харченко

Біткойн в ході торгової сесії виріс в ціні на 15,77% - до 45 тисяч доларів. Вартість криптовалюти оновила історичний максимум

Про це свідчать дані порталу CoinDesk.

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Таким чином, вартість біткойна знову оновила історичний максимум.

Нагадаємо, біткойн підскочив більш ніж на 10% у понеділок, 8 лютого, до рекордного рівня. Це сталося після того, як Tesla заявила, що минулого місяця інвестувала 1,5 млрд доларів в найпопулярнішу у світі криптовалюту.

Вартість біткойна протягом 2020 року зросла приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

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