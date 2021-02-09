Исторический максимум: стоимость биткойна достигла 45 тысяч долларов

Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 15,77% - до 45 тысяч долларов. Стоимость криптовалюты обновила исторический максимум

Напомним, биткойн подскочил более чем на 10% в понедельник, 8 февраля, до рекордного уровня. Это произошло после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала 1,5 млрд долларов в самую популярную в мире криптовалюту.

Стоимость биткойна в течение 2020 года выросла примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.