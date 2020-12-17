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Біткойн продовжує бити рекорди: вже перевищив 23 тисячі доларів

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 11:27
Біткойн продовжує бити рекорди: вже перевищив 23 тисячі доларів Фото: біткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: РБК-Україна

Криптовалюта біткойн (bitcoin) сьогодні, 17 грудня 2020 року, продовжила зростання, оновлюючи свій історичний максимум. На даний момент вона торгується на позначці вище 23 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

За станом на 11:00 за Києвом котирування биткойна досягли позначки 23,3 тисячі доларів. Порівняно з вчорашнім днем криптовалюта подорожчала більш ніж на 20% або на 3 600 доларів. Загалом за останній тиждень зростання склало близько 30%.

Передбачається, що різке зростання пов'язане з багатомільйонними ліквідаціями коротких позицій трейдерів на криптобиржах. Зокрема, за останню добу були примусово закриті позиції майже 79 тисяч трейдерів на суму понад 1,11 млрд доларів. Майже 967 млн доларів з них припали на операції з біткойном.

При різкому зростанні курсу біржі починають примусово закривати контракти тих, хто грав на пониження. Це стандартний механізм - щоб не втратити гроші, біржі ліквідують короткі позиції клієнтів і забирають залишені під заставу кошти собі.

Нагадаємо, вчора біткойн вперше у своїй історії перевищив позначку 20 тисяч доларів.

Зазначимо, ця криптовалюта почала зростати на початку пандемії COVID-19 і вже в грудні підходила до рекордних позначок.

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