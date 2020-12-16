Біткойн оновив історичний максимум: торгується вище 20 тисяч доларів

Криптовалюта біткойн (bitcoin) сьогодні, 16 грудня 2020 року, оновила історичний максимум. На даний момент вона торгується на відмітках вище 20 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютної біржи Coindesk.

Станом на 16:00 за Києвом котирування біткойна майже досягли позначки 20,3 тисячі доларів. Протягом дня криптовалюта подорожчала більш ніж на 4%.

Як пише Forbes, інвестори в 2021 році налаштовані ще більш оптимістично, і багато з них прогнозують, що біткойн продовжить зростання.

Біткойн виріс більш ніж на 170% цього року завдяки попиту з боку великих інвесторів, приваблених потенціалом швидкого прибутку, ймовірною стійкістю до інфляції та очікуваннями, що він з часом стане основним платіжним засобом.

Нагадаємо, на початку грудня біткойн впевнено наближався до позначки 20 тисяч доларів.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.