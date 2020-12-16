ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біткойн оновив історичний максимум: торгується вище 20 тисяч доларів

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 16:16
Біткойн оновив історичний максимум: торгується вище 20 тисяч доларів Фото: біткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: РБК-Україна

Криптовалюта біткойн (bitcoin) сьогодні, 16 грудня 2020 року, оновила історичний максимум. На даний момент вона торгується на відмітках вище 20 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютної біржи Coindesk.

Станом на 16:00 за Києвом котирування біткойна майже досягли позначки 20,3 тисячі доларів. Протягом дня криптовалюта подорожчала більш ніж на 4%.

Як пише Forbes, інвестори в 2021 році налаштовані ще більш оптимістично, і багато з них прогнозують, що біткойн продовжить зростання.

Біткойн виріс більш ніж на 170% цього року завдяки попиту з боку великих інвесторів, приваблених потенціалом швидкого прибутку, ймовірною стійкістю до інфляції та очікуваннями, що він з часом стане основним платіжним засобом.

Нагадаємо, на початку грудня біткойн впевнено наближався до позначки 20 тисяч доларів.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси валюта біткоін
NEWS
В роботі Telegram стався глобальний збій
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В роботі Telegram стався глобальний збій
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні