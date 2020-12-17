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Биткойн продолжает бить рекорды: уже превысил 23 тысячи долларов  

Новина українською → Четверг 17 декабря 2020 11:27
Биткойн продолжает бить рекорды: уже превысил 23 тысячи долларов   Фото: биткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: РБК-Украина

Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня, 17 декабря 2020 года, продолжила рост, обновляя свой исторический максимум. На данный момент она торгуется на отметке выше 23 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 11:00 по Киеву котировки биткойна достигли отметки 23,3 тысячи долларов. По сравнению со вчерашним днем криптовалюта подорожала более чем на 20% или на 3 600 долларов. В целом за последнюю неделю рост составил около 30%.

Предполагается, что резкий рост связан с многомиллионными ликвидациями коротких позиций трейдеров на криптобиржах. В частности, за последние сутки были принудительно закрыты позиции почти 79 тысяч трейдеров на сумму свыше 1,11 млрд долларов. Почти 967 долларов млн из них пришлись на сделки с биткойном.

При резком росте курса биржи начинают принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это стандартный механизм - чтобы не потерять деньги, биржи ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные под залог средства себе.

Напомним, вчера биткойн впервые в своей истории превысил отметку 20 тысяч долларов.

Отметим, эта криптовалюта начала расти с начала пандемии COVID-19 и уже в декабре подходила к рекордным отметкам.

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