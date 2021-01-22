Треба платити субсидії: в Міненерго пояснили ціну на газ в 6,99 гривень за кубометр

Ті споживачі, які можуть платити ринкову ціну за газ в 6,99 гривень за кубометр, сплачують її. Ті, кому потрібна допомога від держави, отримають субсидію.

Про це заявив т.в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Чому не по 3 гривні, а по 6,99. В Україні багато людей, які і по три гривні платити не можуть. Люди, які не можуть платити і по три гривні, отримують субсидії. Для того, щоб надавати гроші на субсидії, десь їх потрібно брати. Є "Нафтогаз", який продає по 7. Але оця різниця потім іде на субсидії людям, які не можуть платити і по три гривні. Таким чином, ті, хто можуть платити ринкову ціну, сплачують її. А тим, кому дійсно потрібна допомога від держави, вони отримують субсидію, яка йде з цих грошей", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, 18 січня уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

РБК-Україна писало, що за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

22 січня, у День соборності України, виходить новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера". Головними темами, які у прямому ефірі підійматимуть гості студії, стануть пожежа в будинку для літніх людей у Харкові і високі тарифи на газ.

Ці і не тільки питання обговорюють міністр соціальної політики Марина Лазебна, т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, позаштатний радник керівника офісу Зеленського Тимофій Милованов та інші чиновники й політики.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 22 січня 2021 року

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.



Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?



Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.



Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.



Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.