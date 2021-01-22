Нужно платить субсидии: в Минэнерго объяснили цену на газ в 6,99 гривен за кубометр

Те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривен за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Почему не по 3 гривны, а по 6,99. В Украине много людей, которые и по три гривны платить не могут. Люди, которые не могут платить и по три гривны, получают субсидии. Для того, чтобы предоставлять деньги на субсидии, где-то их нужно брать. Есть "Нафтогаз", который продает по 7. Но эта разница потом идет на субсидии людям, которые не могут платить и по три гривны. Таким образом, те, кто могут платить рыночную цену, платят ее. А тем, кому действительно нужна помощь от государства, они получают субсидию, которая идет из этих денег", - сказал Витренко.

Напомним, 18 января правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр.

РБК-Украина писало, что по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.

22 января, в День соборности Украины, выходит новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера". Главными темами, которые в прямом эфире будут поднимать гости студии, станут пожар в доме престарелых в Харькове и высокие тарифы на газ.

Эти и не только вопросы обсуждают министр социальной политики Марина Лазебная, в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, внештатный советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов и другие чиновники и политики.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 22 января 2021 года

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.



Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?



Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.



Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.