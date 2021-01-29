Українцям компенсують підвищення тарифів: хто і за що отримає виплати

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень.

Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672).

Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

Хто отримає субсидії

Згідно з законом, Кабінет міністрів у тижневий строк повинен визначити порядок надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії:

населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості),

населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості),

багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

Зміна джерела коштів

Раніше Кабмін ухвалив постанову про виділення коштів на компенсацію в сумі 1,4 млрд гривень. Однак ці кошти планувалося отримати зі спеціального фонду держбюджету, доходи якого не є постійними. Таким чином, ухвалення закону гарантує виплату субсидій.

Під час засідання уряду 27 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що компенсації будуть призначені в автоматичному режимі і за ними не потрібно звертатися. Водночас новий закон містить норму, за якою Кабмін повинен ухвалити новий порядок щодо виплат цих коштів.

Чи вистачить коштів на субсидії

Під час виступу в Раді 28 січня в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заяви, що обсягу коштів, які закладені в держбюджеті-2021 на субсидії, вистачить до кінця опалювального сезону. Водночас уряд може звернутися за додатковим ресурсом навесні.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявляли, що через підвищення тарифів на субсидії у 2021 році додатково потрібно 10 млрд гривень.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.