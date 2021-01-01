Ціна електроенергії для населення зросла з 1 січня: скільки будемо платити

У середньому домогосподарства заплатять на 34,4% більше

Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року

Рішення уряду було ухвалено 28 грудня 2020 року та оприлюднене на Урядовому порталі (№ 1325).

Постановою встановлюється єдиний тариф для населення на рівні 1,68 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год. Водночас скасовується пільговий тариф на рівні 90 копійок за перші 100 кВт споживання електроенергії.

Таким чином, у середньому підвищення вартості електроенергії складе 34,4%, оскільки до цього середня вартість по країні (з урахуванням пільгового тарифу) становила 1,25 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.

Нічний тариф

Згідно з постановою уряду, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

повний тариф у інші години доби;

2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми

(з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Продовження ПСО

Постановою уряду також продовжено дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії ("Енергоатом" та "Укргідроенерго").

Нагадаємо, за даними Держстату, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год. Це на 1,4% вище, ніж у другому півріччі 2019 року (1,23 грн).

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів склала 1,90 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 14,3% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (2,22 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (6 415,8 грн).

Водночас ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, в той час як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.