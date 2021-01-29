Украинцам компенсируют повышение тарифов: кто и за что получит выплаты

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.

Соответствующий закон был принят 29 января (законопроект №4672).

Средства на новую программу выделили из предусмотренных расходов общего фонда госбюджета на субсидии (36,6 млрд гривен).

Кто получит субсидии

Согласно закону, Кабинет министров в недельный срок должен определить порядок предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электрической энергии:

населением, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),

населением, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),

многодетными, приемными семьями и детскими домами семейного типа.

Изменение источника средств

Ранее Кабмин принял постановление о выделении средств на компенсацию в сумме 1,4 млрд гривен. Однако эти деньги планировалось получить из специального фонда госбюджета, доходы которого не являются постоянными. Таким образом, принятие закона гарантирует выплату субсидий.

Во время заседания правительства 27 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что компенсации будут назначены в автоматическом режиме и за ними не нужно обращаться. В то же время новый закон содержит норму, по которой Кабмин должен принять новый порядок выплат этих средств.

Хватит ли средств на субсидии

Во время выступления в Раде 28 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявления, что объема средств, которые заложены в госбюджете-2021 на субсидии, хватит до конца отопительного сезона. В то же время правительство может обратиться за дополнительным ресурсом весной.

Ранее в Министерстве социальной политики заявляли, что из-за повышения тарифов на субсидии в 2021 году дополнительно потребуется 10 млрд гривен.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.