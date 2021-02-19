В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на ряд товарів

"За" документ проголосували 307 парламентаріїв.

Зміни внесли в розділ ХІ Митного тарифу України.

Закон передбачає пільгові ставки ввізного мита:

в розмірі 0% - на сировину, яке не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД);

в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію - тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат і канати.

Згідно з документом, підвищуються повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менш як 10%.

Закон введуть у дію з 1 липня 2021 року.