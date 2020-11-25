Кабмін продовжив на рік мита на російські товари

Тарифи встановлені на рівні максимальних, які дозволяються СОТ

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Максимальні ставки мита будуть діяти ще один рік.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Документом продовжується до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

Крім того, с серпня 2014 року на територію Росії заборонений ввіз сільськогосподарської продукції 3 України. Також з 1 червня 2019 введена дозвільна система вивезення в Україну окремих товарів згідно затвердженого переліку.

"Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 4 грудня 2019 року продовжив на рік дію мит щодо товарів з Російської Федерації до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи. За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10 854,7 млн доларів). Росія перебуває на другому місці (7 409,8 млн доларів і 8,7%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.