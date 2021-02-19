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В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

Автор: Юлия Струк

В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на некоторые товары легкой промышленности. Соответствующий законопроект №4410 Верховная рада приняла за основу и в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" документ проголосовали 307 парламентариев.

Изменения внесли в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины.

Закон предусматривает льготные ставки ввозной пошлины:

  • в размере 0% - на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД);
  • в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Согласно документу, повышаются полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД, где такие ставки менее 10%.

Закон введут в действие с 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал одобрить этот закон за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2020 года Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Максимальные ставки пошлины продлили еще на год.

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