В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

"За" документ проголосовали 307 парламентариев.

Изменения внесли в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины.

Закон предусматривает льготные ставки ввозной пошлины:

в размере 0% - на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД);

в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Согласно документу, повышаются полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД, где такие ставки менее 10%.

Закон введут в действие с 1 июля 2021 года.