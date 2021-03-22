В Україні створять Бюро економічної безпеки. Зеленський підписав закон

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.
"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - уточнюють в ОП.
Після ухвалення закону СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.
Це дасть змогу відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.
БЕП є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет міністрів.
До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
Директора призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.
Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять:
У складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро буде до 4 тисяч осіб. При цьому працівники інформаційно-аналітичного підрозділу є детективами, але не наділені повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.
У державному бюджеті на цей рік на потреби Бюро економічної безпеки закладено 587 мільйонів гривень.
При відомстві створять Раду громадського контролю. Вона буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.
Щоб уникнути колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - справи перейдуть до відомства.
Нагадаємо, в кінці січня Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, прийнявши у другому читанні законопроект №3087-д.
Як писало РБК-Україна, на початку вересня 2020-го Рада схвалила цей закон за основу.
Влітку минулого року в фінкомітеті ВР заявляли, що до кінця 2020 року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки.