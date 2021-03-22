В Украине создадут Бюро экономической безопасности. Зеленский подписал закон

В Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.
"Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - уточняют в ОП.
После принятия закона СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.
В полномочия Бюро экономической безопасности входят:
Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.
Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят:
В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.
В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.
При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.
Во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут к ведомству.
Напомним, в конце января Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, приняв во втором чтении законопроект №3087-д.
Как писало РБК-Украина, в начале сентября 2020-го Рада одобрила этот закон за основу.
Летом прошлого года в финкомитете ВР заявляли, что до конца 2020 года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.