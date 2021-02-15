RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні планують створити житлово-комунальну інспекцію: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують створити державну житлово-комунальну інспекцію. В Мінрегіоні вважають, що держава має контролювати якість надання послуг.

Про це заявив голова Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ході форуму "Україна 30".

Популярні новини
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів 05 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021

"В ВР зареєстровано два законопроекти №4403 та 4404. Прийняття дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію", - заявив він.

За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від її роботи отримає в першу чергу кінцевий споживач.

"До прикладу, інспекція зможе перевіряти економічне обгрунтування тарифів комунальних послугів та головне слідкувати за якістю цих послуг", - зазначив міністр.

Чернишов зазначив, що інспектори будуть проводити, як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України тарифи
Читайте також
Форум "Україна 30": стала відома тема наступного тижня
Кличко закликав прем’єра створити антикризовий штаб для оздоровлення підприємств ТЕК
Прогноз погоди