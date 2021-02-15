В Україні планують створити житлово-комунальну інспекцію: що це означає

"В ВР зареєстровано два законопроекти №4403 та 4404. Прийняття дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію", - заявив він.

За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від її роботи отримає в першу чергу кінцевий споживач.

"До прикладу, інспекція зможе перевіряти економічне обгрунтування тарифів комунальних послугів та головне слідкувати за якістю цих послуг", - зазначив міністр.

Чернишов зазначив, що інспектори будуть проводити, як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.