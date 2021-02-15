В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию: что это значит

В Украине планируют создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество оказания услуг.
Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30".
"В ВР зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404. Принятие позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию", - заявил он.
По его словам, это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от работы инспекции получит в первую очередь конечный потребитель.
"К примеру, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг", - отметил министр.
Чернышов отметил, что инспекторы будут проводить, как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.
Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин.
РБК-Украина писало, что в городах Украины проходили масштабные акции протеста из-за повышения тарифов на газ.