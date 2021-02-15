В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию: что это значит

"В ВР зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404. Принятие позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию", - заявил он.

По его словам, это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от работы инспекции получит в первую очередь конечный потребитель.

"К примеру, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг", - отметил министр.

Чернышов отметил, что инспекторы будут проводить, как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.