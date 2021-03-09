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В Україні анонсували зростання пенсій до 7 тисяч гривень

Автор: Дмитро Левицький

Міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дозволить збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - сказала вона.

Нагадаємо, у березні в Україні почалася індексація пенсій. За даними Пенсійного фонду, половина українців отримали мінімальний розмір надбавки.

Як писало РБК-Україна, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії було встановлено на рівні 100 гривень.

Додамо, що уряд переніс на кінець року виплату компенсацій пенсіонерам старше 75 років. Ця категорія пенсіонерів має отримати по 400 гривень.

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